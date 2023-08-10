برلماني: صندوق تحيا مصر ترسيخ ناجح لتطبيق مبدأ التكافل المجتمعي

أكد المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة لصندوق تحيا مصر الذى أصبح مؤسسة اقتصادية واجتماعية كبيرة تعددت أدوارها فى دعم الاقتصاد الوطنى والذى أعلنت رئاسة الجمهورية تدشينه فى 1 يوليو 2014 وتم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037 لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق، مشيداً بالنجاحات والمساهمات الكبيرة لهذه المؤسسة فى خدمة مصر وشعبها .

كما أشاد "خضراوي" فى بيان له أصدره اليوم بالحرص الحقيقى من الرئيس عبد الفتاح السيسى على مواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر" باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى اهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية لاستعراض نشاط صندوق "تحيا مصر"، والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي واستعراض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر وقيام صندوق تحيا مصر بالعديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.

وناشد المهندس عبد السلام خضراوى رجال الاعمال والاستثمار والقادرين من المصريين باستمرار التبرع بأموالهم لصندوق تحيا مصر الذى حقق ورسخ مبدأ التكافل المجتمعى فى أروع صوره موجهاً التحية والتقدير لجميع القائمين على اعمال صندوق تحيا مصر على جهودهم الناجحة فى ادارة هذا الصندوق الوطنى.