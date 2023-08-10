مياه القناة: ختام فعاليات ورشة عمل لإعداد خريطة المخاطر بمجال إدارة الأزمات

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، ورشة عمل إعداد خريطة المخاطر لمديرى إدارات الأزمات بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 6-10 اغسطس 2023 .

وأشار المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أهمية الدور الذى تؤديه إدارات الأزمات والطوارئ بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والتأهب والاستعداد ووضع سيناريوهات مسبقة لكافة الاحتمالات والمخاطر وآليات التعامل معها والتى تمكن من القيام بالعمليات والأنشطة التى تتيح الخدمات وتقديمها للعملاء بالشكل والجودة المطلوبة ، وبما يخلق بيئة عمل امنة تحد من الاثار المحتملة التى تؤثر سلبا على العمل ، اضافة الى أهمية توفير نظام التدقيق الداخلى " نظام انذار مبكر " .

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة أن ورشة العمل التدريبية تأتى فى إطار بناء ورفع قدرات العناصر البشرية المعنية بإدارة حالات الطوارئ بمحافظات الجمهورية المختلفة ، مع العمل كذلك على إعداد الخطط الاستباقية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى والتدريب عليها وذلك لتمكينها من التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، والالتزام بضوابط الوقاية والسلامة العام ، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق التام بين شركات مياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لسرعة احتواء ومجابهة مختلف أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة ان انشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والازمات يعد نقلة نوعية كاملة تحقق التنسيق التام والسريع بين كافة الجهات المعنية، ويمكن من إدارة اى أزمة بكفاءة عالية وأقل وقت ممكن، لتكون على أتم الاستعداد لإدارة أزمة موجودة فى أى مكان بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف أن الورشة التدريبية تأتي انطلاقًا من دور قطاع ادارة الازمات والكوارث بمجلس الوزراء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى في دعم شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية لتأصيل وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والطوارىء، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية لبناء ورفع قدرات القائمين على المنظومة والذى يؤثر بدوره على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى .

وحضر ورشة العمل دكتورة حنان مطاوع وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور أحمد سعد عضو المكتب الفنى لوزير الاسكان واللواء هنرى ابراهيم رئيس الشبكة الموحدة للطوارىء والازمات بمحافظة الاسماعيلية والدكتور حماده أبوزيد استاذ الازمات بكلية التجارة جامعة القاهرة .

واستعرضت ورشة العمل أهمية تحديد المخاطر بشكل استباقي وكيفية إدارتها واشتملت على مجموعة من العناصر مثل: مفاهيم إدارة المخاطر، تصنيف المخاطر، أدوات وخطوات تقييم المخاطر، وعرض نماذج لخريطة المخاطر ، بالإضافة إلى أنشطة عملية وتطبيقية، حيث ركزت الورشة على الجانب التطبيقي والعملي من خلال تكوين فرق عمل لإثراء المناقشات وتعظيم الاستفادة من التدريب.

ومن جانبه أكد العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية الدورات التدريبية لرفع قدرات العناصر البشرية المعنية بإدارة حالات الطوارئ بمحافظات الجمهورية المختلفة، والتى يتم فيها التعرف على آخر المستجدات فى مجال التعامل مع الطوارئ والأزمات لتمكين فرق العمل من التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، والالتزام بضوابط الوقاية والسلامة العامة، مؤكدا على الاستمرار فى تقديم الدورات التدربيبة فى هذا المجال للتأكد من جاهزية القائمين على منظومة الأزمات للتعامل مع كافة الأزمات والمخاطر المحتملة.

وأكد محمد مصطفى مدير إدارة الطوارئ بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن ورشة العمل تطرقت إلى آليات وضع مؤشرات أنظمة الإنذار المبكر للأزمات المتوقعة لتفعيل السيناريوهات المعدة للتعامل مع جميع الازمات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وفى نهاية فعاليات ورشة العمل تم تقديم شهادات شكر وتقدير وشهادات مشاركة للجنة المنظمة وكافة المشاركين بورشة العمل من مديرى ادارات الازمات بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

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