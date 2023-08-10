الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال أردني للاشتباه في تنفيذه عملية طعن بتل أبيب

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، اعتقال أردني يعمل في بيتاح تكفا شرق تل أبيب للاشتباه بتورطه في طعن عامل آخر.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها فتحت تحقيقاً فور تلقيها بلاغاً من مدير مرآب حول حادث طعن بين اثنين من العمال بالمرآب، مشيرة إلى نقل العامل المصاب في الحادث إلى مركز طبي في حالة خطيرة.

وأوضحت الشرطة أن العامل الأردني المشتبه به يحمل تصريح عمل.

وأصيب ظهر اليوم، اثنين مستوطنين بجروح خطيرة، في عملية طعن وقعت في مستوطنة بتاح تكفا بالداخل الفلسطيني المحتل.

وذكرت مصادر إعلام عبرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شخصاً يحمل الجنسية الأردنية، ولديه تصريح عمل في أراضي الداخل المحتل، زاعمةً أنه منفذ العملية.