مالي تعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين

أعلنت مالي اليوم الخميس، عن وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين إلى أجل غير مسمى.

وقالت وزارة الخارجية المالية إن البلد في غرب أفريقيا، أوقفت إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين "حتى إشعار آخر"، في إشارة إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين باماكو وحاكمها الاستعماري السابق، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وبحسب البيان، جاءت الخطوة متبادلة حيث "علمت الوزارة ، بدهشة عبر الصحافة" أن وزارة الخارجية الفرنسية وضعت مالي في "المنطقة الحمراء" على خلفية "توترات إقليمية قوية" مفترضة.

وجاء في البيان "تطبيقا للمعاملة بالمثل، أوقفت الوزارة حتى إشعار آخر، إصدار التأشيرات للرعايا الفرنسيين من قبل الخدمات الدبلوماسية والقنصلية لمالي في فرنسا".

كما لوحظ أن السفارة الفرنسية في العاصمة باماكو أوقفت إصدار التأشيرات وأغلقت مركز التأشيرات وكذلك مركز الاتصال "كاباجو".

وقالت مالي إن هذه الإجراءات "أحادية الجانب" و "غير مبررة" ، مؤكدة أنها ستؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين.

تشير التوترات الإقليمية التي استشهدت بها فرنسا إلى الوضع في النيجر، حيث أطاحت القيادة العسكرية بالرئيس محمد بازوم وتولت السيطرة على البلاد في 26 يوليو.

وعقب الأحداث ، علقت فرنسا جميع مساعدات التنمية والموازنة للبلاد.

في ظل هذه الخلفية ، هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) القادة الجدد في البلاد بعمل عسكري وحثتهم على إعادة الرئيس المنتخب.

ومع ذلك ، حذرت الحكومات العسكرية في الجارتين مالي وبوركينا فاسو من أن أي تدخل عسكري ضد البلاد سيعتبر إعلان حرب عليها.