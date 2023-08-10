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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه الشرب بالجيزة تطلق حملة بعنوان"كل يوم معلومة تهمك"

صدى البلد

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، حملة بعنوان" كل يوم معلومة تهمك" وذلك عبر نافذتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن الحملة تحمل العديد من الرسائل، من أهمها أن نقطة مياه تساوى حياة، لافتاً إلى أن الهدف من الحملة: تعريف جمهور العملاء بالخدمات التي تقدمها الشركة، ورفع وتعزيز ثقافة الوعي المائي، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وكذلك تقديم معلومات متنوعة لجمهور العملاء، تتضمن جوانب أنشطة خدمة العملاء، وجودة المياه، وقنوات التواصل مع الشركة.

وأشار بدوي، إلى أن الحملة تستهدف مختلف الفئات العمرية، لما يمثله مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي من أهمية كبيرة، لافتاً إلى أن الحفاظ على مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي مسؤولية مجتمعية، لا بد أن يشارك فيها الجميع، مؤكداً على أن الشركة لا تدخر جهداً في سبيل التيسير والتسهيل على الجمهور، ورفع وتعزيز ثقافة الوعي المائي من خلال المعلومات المفيدة التي تساهم في إثراء المعرفة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى السلوكيات الصحيحة نقطة مياه تساوى حياة

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