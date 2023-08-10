14 مؤشرا إيجابيا.. بيان عاجل من الحكومة بشأن الوضع الاقتصادي للدولة

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدد من التفاصيل الهامة والمؤشرات الخاصة بالأداء المالي خلال عام 2022/2023 .

وقال معيط ، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة.

ومن أبرز النقاط التي أشار إليها وزير المالية عبر بيانه :