الاحتلال يعتقل شاباً من جنين على حاجز عسكري

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من بلدة قباطية جنوب جنين، على حاجز "دوتان" العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء حنايشة، أثناء مروره على حاجز "دوتان".

وفي سياق آخر أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بشأن استخدام أستراليا مصطلح "الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وجاء في بيان الخارجية :" نُرحِب بإعلان وزيرة خارجية أستراليا اعتزام الحكومة الأسترالية إعادة استخدام مصطلح "الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".