طيران الرياض يوقع اتفاقية رعاية رسمية مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني

وقع طيران الرياض الناقل الجوي الجديد ونادي كرة القدم أتلتيكو مدريد الإسباني اتفاقية شراكة ليصبح طيران الرياض الراعي الرسمي وشريك الطيران الرسمي للنادي.

وتعد أول رعاية رياضية لطيران الرياض منذ تأسيسه في شهر مارس من العام الحالي، حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية.



وتأتي هذه الشراكة ضمن رؤية مشتركة تطمح للتميز والابتكار حيث تسهم في الوصول إلى شريحة واسعة من الأفراد حول العالم، وبموجب هذه الاتفاقية، والتي تمتد لعدة سنوات، فإن شعار طيران الرياض سيكون في مقدمة القميص و الزي الرسمي للاعبي نادي أتلتيكو مدريد.



وأوضح الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوجلاس أن طيران الرياض دخل شراكة طويلة الأمد مع نادي أتلتيكو مدريد ليصبح الراعي الرسمي وشريك الطيران الرسمي للنادي.

ووصف هذه الشراكة بالتعاون المثالي الذي يجمع الالتزام بالتميز والشغف ويربط الأفراد والثقافات حول العالم.



وقال دوجلاس “أذهل طيران الرياض العالم بإطلاقه الهوية البصرية للفئة الأولى من الأسطول الرسمي بتصميمها الحديث وهذه الشراكة الاستثنائية في مسيرتنا نحو أولى رحلاتنا في 2025 نتطلع للتعاون المستمر مع شركاء النجاح في نادي أتلتيكو مدريد لنقدم تجارب فريدة لجماهير كرة القدم والمسافرين حول العالم”.



من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد ميغيل أنخيل جيل عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "يسرنا أن نرحب بطيران الرياض الراعي الرسمي الجديد للنادي إذ تمثل هذه الشراكة فرصة مميزة لتقديم أفضل التجارب لجماهير النادي ولدي ثقة أن هذه الشراكة ستدعم النادي ليصل لآفاق جديدة".



