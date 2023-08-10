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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

براتب 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

وظائف
وظائف

تعلن وزارة العمل عن العديد من الوظائف بشكل دوري، آخرها ما كشفت عنه في شركة قطرية للصناعات الدوائية، مناشدة من يريد التقديم بتجهيز أوراقه قبل غلق باب التقديم.

 آخر موعد للتقديم على وظائف الشركة القطرية للصناعات الدوائية، وفقا لما أعلنت عنه الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة العمل.

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آخر موعد للتقديم بوظائف قطر


 اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس آخر موعد للتقديم على وظائف الشركة القطرية.

 

التخصصات المطلوبة بالشركة القطرية

وتلقت وزارة العمل، طلبا من الشركة القطرية بشأن احتياجها لمصري للعمل بوظيفة مدير تنفيذي وفقاً للشروط والمزايا المحددة بالطلبية.

كيفية التقديم بوظائف الشركة القطرية

ويمكن التقديم للراغبين في العمل بالشركة القطرية للصناعات الدوائية من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وهو: [email protected]

شروط التقديم بوظائف الشركة القطرية

وهناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على وظائف دولة قطر المذكورة وهي كما يلي:

  1. أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل في نفس النشاط.
  2. ألا يزيد سن المتقدمين للحصول على الوظيفة عن 55 سنة.
  3. خبرة في إدارة مصانع الأدوية لا تقل عن 10 – 15 سنة.

الرواتب بوظائف الشركة القطرية

 

الراتب الشهري لن يقل عن 15 ألف ريال قطري اي ما يعادله بالمصري ١٢٧٬٢٨٧٫٤٦ جنيها مصريا.
 

مميزات وظائف الشركة القطرية

 توفير كافة البدلات من سكن والانتقالات

تذاكر السفر

تأمين صحي

موعد ومكان مقابلة وظائف الشركة القطرية

إنه عقب انتهاء مواعيد التقديم، سوف يتم الاتصال بالمتقدمين تليفونيا، وتحديد موعد ومكان المقابلة الشخصية، سيكون تحت إشراف وزارة العمل.

كيفية التقديم بالوظائف الخالية التابعة لوزارة القوي العاملة

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها.

وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة، بالتوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها.

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