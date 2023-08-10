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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

إليزابيث ديبلي تعرب عن تقديرها لدور مصر في دعم السلام والاستقرار إقليميا ودوليا

صدى البلد

   أعربت مدير عام القوة متعددة الجنسيات إليزابيث ديبلي، عن تقديرها لدور مصر في دعم السلام والاستقرار إقليميا ودوليا.. وعبرت عن امتنانها؛ لدعم السلطات المصرية المتواصل للقوة متعددة الجنسيات، بما ساهم بنجاحها في القيام بمهامها.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها المسئولة الدولية إلى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام؛ بهدف التعرف على أنشطته ومجالات عمله، يرافقها ممثل مدير عام القوة متعددة الجنسيات بالقاهرة برادلي لينش.
كما أعربت ديبلي - بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم /الخميس/ نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - عن تقديرها لنشاط المركز وتنوعه، وحرصها على تعزيز التعاون معه.
بدوره.. استعرض مدير مركز القاهرة الدولي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، خلال اللقاء، دور مصر الرائد في مجال حفظ السلام، والتي تعد سادس أكبر دولة مساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الأممية، مبرزا ارتفاع معدلات مشاركة المرأة المصرية ضمن هذه القوات بصورة ملحوظة.
وأشار إلى أنشطة مركز القاهرة الدولي وبرامجه المختلفة، خاصة في مجال التدريب على حفظ السلام.
وتناول اللقاء تعاون المركز مع كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في إطار كونه مركز تميز للاتحاد الإفريقي، فضلا عن توليه رئاسة شبكة الاتحاد لمراكز السلام (NeTT4Peace)، واضطلاعه بمهام سكرتارية الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام (IAPTC) وسكرتارية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

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