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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يهزم جزر الفارو ويصعد لنصف نهائي مونديال ناشئي اليد

صدى البلد

تأهل المنتخب المصري لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة "مواليد 2004"، لنصف نهائي بطولة العالم المقامة بكرواتيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 أغسطس الجاري، عقب فوزه على نظيره منتخب جزر الفارو بنتيجة 38-34.

واستطاع الفراعنة الصغار العودة من بعيد بعد تأخرهم في اللحظات الأخير من عمر المباراة الأصلي بفارق 3 أهداف وكانت النتيجة تشير لتقدم جزر الفارو بنتيجة 31-28 قبل أن يستفيق أبناء النيل ويتعادلون في الثواني الأخيرة.

وخلال الوقت الإضافي للمباراة فرض المنتخب المصري أسلوبه ونجح في اقتناص الفوز بفارق 4 أهداف وبنتيجة 38-34.

وحصل زياد حشاد صانع ألعاب المنتخب المصري ونجم نادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما قاد منتخب بلاده للتألق والصعود إلى قبل نهائي البطولة المونديالية.

وبهذه النتيجة، ينتظر الفراعنة الفائز من المواجهة التي تجمع بين منتخبي الدنمارك والبرتغال.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين 16 لاعبا وهم: "يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد".

ويشرف على النواحي الفنية كلا من: "محمد الألفي المدير الفني للمنتخبات المصرية ووائل عبد العاطي مدرب الفريق ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد عبد المنعم مدير إداري وحازم حامد محلل فني والدكتور روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الألماني بنتيجة 32-28 في البطولة التي أقيمت صيف 2019 فيما لم تلعب نسخة 2021 بسبب اجتياح فيروس كورونا للعالم حينئها.

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