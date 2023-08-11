شروط جديدة للالتحاق بكلية الشرطة

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة يرغب عدد كبير من الطلاب بالالتحاق بكلية الشرطة ووضعت وزارة الداخلية شروط الانضمام.

اشترطت أكاديمية الشرطة في المتقدمين لها أن يكون الطالب مصرى الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.