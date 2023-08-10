عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليزيد : الحوار الوطني "فرصة ثمينة".. والارتقاء بالقطاع الزراعي "ضرورة"

صدى البلد

ثمن الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة  عين شمس، جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ظل الإنجازات غير المسبوقة التي يشهدها القطاع الزراعي، مشيدًا بإتاحة الفرص الثمينة لطرح كافة الرؤي والأفكار بالحوار الوطني.

وشدد الدكتور أحمد أبو اليزيد، على أهمية جلسات "الحوار الوطني"، وبينها الجلسة التخصصية لمناقشة الاستثمار الخاص والزراعة، مؤكدًا أهمية الارتقاء والنمو بهذا القطاع الحيوي الهام، من أجل الحفاظ على استدامة الامن والأمان الغذائي وكل الاهتمام بالفلاحين والمزارعين

جاء ذلك خلال على هامش مشاركتة  اليوم فى  الجلسة التخصصية المعنية بمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة *الزراعة والأمن الغذائي " و التي سبق انعقادها "تحت عنوان "دور الدولة في دعم مستلزمات الإنتاج والتسعير- الائتمان والديون"

وأوصى الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة  عين شمس، بضرورة دفع الفلاح المصري نحو التقدم والحداثة، وتطوير الإرشاد الزراعي وربط التعاونيات وتطبيق الارشاد التشاركي بما يتيح سهولة حصول المزارعين على الحزم الإرشادية المختلفة خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية للمزارعين ودعمهم  .

كما طالب بضرورة تفعيل الإرشاد التشاركي وتفعيل نموذج "المدارس الحقلية"، بالريف المصري وتحويلها لمدارس حقلية تكنولوجية، بما يسهم في إعداد جيل من الفنين الزراعيين مؤهلين للتعامل مع التقنيات الزراعية الحديثة

وأوصى بأهمية التخطيط لإعداد خريطة زراعية طبقًا للمتغيرات العالمية، تراعي التغيرات المناخية المتسارعة، مع خريطة زمنية ومكانية يتم ربطها مع الري، وبها الزراعات المستقبلية باستخدام نظام الرصد والاستشعار عن بعد، عن طريق ربطها بشبكة بها نظام لتكويد الأراضي ، واستخدام نظام ضمان تأمين تكافلي اجتماعي موحد للفالحين يتضمن التعويض ضد المخاطر على المزروعات اسوة بنظام "التأمين على الماشية"، وتفعيل دور صندوق الموازنة الزراعية، وتطوير وتحديث التعاونيات الزراعية، والتأكيد على نشر وتنشيط كمل ما يتعلق بالزراعات التعاقدية وخصوصًا للمحاصيل الاستراتيجية والتصديرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

ننشر القائمة الكاملة للاعبين الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

غداً.. قطع المياه لمدة 8 ساعات في المهندسين والدقي بالجيزة

كولر: ما حدث في أفريقيا لم أره في حياتي.. وهناك من يحميني

ترشيحاتنا

مؤشر خطير.. ديون بطاقات الائتمان الأمريكية تتجاوز 1 تريليون دولار

الزمالك استثناء .. خريطة صفقات أندية الدوري فى ميركاتو الصيف

تعليق مدرب منتخب ناشئي اليد بعد تأهل مصر لنصف نهائي بطولة العالم

وسط أزمة غلاء المعيشة.. بريطانيا تخصص 13 مليون جنيه إسترليني لأطفال الدبلوماسيين

الحكومة: سحب واستبدال الأدوية قريبة انتهاء الصلاحية من مخازن وزارة الصحة

دعاء الهم والغم والحزن والضيق.. أمور يستحب لكل مسلم اتباعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

فيديو

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

مفاجأة تنتظر أسعار السجائر.. ومصير صادم ينتظر المتلاعبين في السوق

اشتروا ذهب الآن | مفاجأة في سعر عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ