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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى بجامعة الوادى الجديد

مكتب التنسيق
مكتب التنسيق

يواصل مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، استقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الكليات المختلفة، وذلك في آخر أيام تنسيق المرحلة الأولى بعد مد فترة التنسيق لمدة يوما إضافيا.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن مكتب التنسيق المجهز بالجامعة يواصل تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى 2023 / 2024، والرد على كافة الاستفسارات وحل أى مشكلات طارئة.


وأضاف: أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب بالتنسيق وتجهيز معمل حاسب آلى بمقر المبنى الإدارى للجامعة ومجهز بأجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة لتقديم خدمة متميزة مجانية للطلاب.

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وأشار إلى تواجد عدد من العاملين المختصين والمدربين على إدخال بيانات الطلاب بموقع التنسيق الإلكترونى وتخصيص لجنة من العاملين من الإدارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة والذين لديهم خبرة من كليات الجامعة، للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وإرشادهم فيما يخص عملية إختيار الكليات المناسبة تبعا لرغباتهم.

وتم توفير معامل مكيفة حرصًا على راحة الطلاب، وعمل لوحات إرشادية لتوجيه الطلاب للدخول والخروج للوصول إلى معمل التنسيق، وكذلك تم توفير مقاعد للطلاب وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى الإستعداد لتنسيق المرحلة الثانية.

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