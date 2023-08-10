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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط أزمة غلاء المعيشة.. بريطانيا تخصص 13 مليون جنيه إسترليني لأطفال الدبلوماسيين

صدى البلد

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن وزارة الخارجية أنفقت أكثر من 13 مليون جنيه إسترليني ليتمكن أبناء الدبلوماسيين من الالتحاق بأفضل المدارس الخاصة في بريطانيا مثل إيتون وكلية وينشستر.

وأضاف تقرير الجارديان أن الإنفاق الحكومي على الرسوم يعادل زيادة تقارب الثلث في عام واحد.

 وتشير الأرقام إلى أن متوسط تكلفة دعم التعليم الخاص في بريطانيا لكل طفل وصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ الحديث.

وقد زاد الإنفاق من المخاوف بشأن استخدام أموال دافعي الضرائب في بريطانيا خلال أزمة تكلفة المعيشة.

جاء هذا الكشف في مساءلة برلمانية قدمتها وزارة الخارجية حول ميزانية علاوة استمرار التعليم. وبموجب ميزة طويلة الأمد للدبلوماسيين، يمكن لكبار موظفي وزارة الخارجية دفع رسوم المدرسة الداخلية لأطفالهم من قبل دافعي الضرائب.

تم إنفاق حوالي 13.7 مليون جنيه إسترليني لدعم تكلفة رسوم المدارس الخاصة في السنة المالية 2022/23، وفقًا لوزير وزارة الخارجية ديفيد راتلي. وفي العام السابق، كان الرقم 10.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 31٪. وفي عام 2020/21، كانت التكلفة 12 مليون جنيه إسترليني.

تشير الزيادة الأخيرة إلى أن إجمالي الإنفاق على تحليل الأثر البيئي يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة. ومع ذلك، يبدو أن تكلفة كل طفل هي الأعلى في التاريخ الحديث، وفقًا لأرقام السنوات السابقة التي تم الكشف عنها في مسائلات برلمانية أخرى.

في الوقت نفسه، تحول رئاسة الوزراء في العام الماضي، من بوريس جونسون إلى ريشي سوناك، انعكس في إنفاق وزارة الخارجية على الرسوم في مدارسهم السابقة. فانخفضت المدفوعات إلى كلية إيتون من 371،827 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2021/22 إلى 246.720 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2022/23، بينما ارتفعت المدفوعات إلى كلية وينشستر من 106326 جنيهًا إسترلينيًا إلى 143.232 جنيهًا إسترلينيًا.

بريطانيا الدبلوماسيين غلاء المعيشة إيتون الجارديان

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