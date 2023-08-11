رسالة تحذيرية .. مفاجأة غير سعيدة لهؤلاء التجار  بالسوق السوداء

توجه وزارة الداخلية حملات مكثفة للتصدي لتجار العملة بالسوق السوداء وينص القانون علي عقوبات رادعة

عقوبة تجارة العملة

واجه قانون البنك المركزى جريمة تجارة العملة، حيث وصلت العقوبة فى جريمة تجارة العملة إلى الحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.

نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.