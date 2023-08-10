أنباء عن مقتل مدنيين عزل.. أثيوبيا تعيد السيطرة على مناطق بإقليم الأمهرة

تقول الحكومة الإثيوبية إن الجيش استعاد السيطرة على عدة مناطق في أمهرة المحاصرة من مقاتلي الميليشيات المحلية مع بدء ظهور تفاصيل عشرات القتلى المدنيين من المنطقة وسط قطع الإنترنت.

استعاد الجيش السيطرة على ست بلدات، بما في ذلك العاصمة الإقليمية، بحر دار، وجوندار ثاني أكبر مدينة في أمهرة، وفقًا لبيان حكومي صدر مساء الأربعاء. وقال البيان إنه تم فرض حظر تجول في تلك المناطق لكن من المقرر استئناف الرحلات الجوية.

أعلنت الحكومة الاتحادية حالة الطوارئ في أمهرة، يوم الجمعة، بعد أن فقدت السلطات الإقليمية السيطرة وطلبت المساعدة. اندلع العنف بسبب محاولات من جانب الحكومة الفيدرالية الإثيوبية لحل قوات أمهرة الإقليمية بعد انتهاء صراع استمر عامين في منطقة تيجراي المجاورة. قاتلت قوات الأمهرة والميليشيات إلى جانب الجيش الإثيوبي في ذلك الصراع.

قال سكان لوكالة أسوشيتيد برس إن معارك ضارية استمرت بين العسكريين وأفراد الميليشيات في بحر دار وجوندار حتى يوم الثلاثاء. قال ساكن ان نحو 20 مدنيا قتلوا خلال اشتباكات مع الجيش دفنوا يوم الاثنين في منطقة ليديتا ببحير دار.

قال ساكن آخر في بحر دار إن أربعة مدنيين قتلوا في تبادل إطلاق النار. قال عامل إغاثة إن القتال كان "سيئا للغاية، حيث قتل العديد من المدنيين". وشوهدت الدبابات في الشوارع.

قال أحد سكان جوندار إن قنبلة يدوية قتلت فتاة وأصابت طفلا آخر الثلاثاء. في لاليبيلا، قال أحد السكان إن أكثر من عشرة مدنيين قتلوا خلال معركة بالمدفعية واستمرت حتى الأربعاء.

تحدث جميع السكان بشرط عدم الكشف عن هويتهم، مشيرين إلى مخاوف أمنية. وقال السكان إن بحر دار وجوندار ولاليبيلا ساد فيهم الهدوء صباح الخميس مع سيطرة القوات الحكومية. في عدة مناطق، تم إزالة حواجز الطرق من الشوارع.

يخشى محللون من أن ميليشيا الأمهرة المعروفة باسم فانو قد تواصل كفاحها في الريف باستخدام تكتيكات حرب العصابات.نصحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى مواطنيها بعدم السفر إلى منطقة أمهرة.

يمثل العنف صفعة لتعافي إثيوبيا من صراع تيجراي، الذي قتل مئات الآلاف من الناس وامتد إلى منطقة أمهرة، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق.

قالت هيومن رايتس ووتش إن قوانين حالة الطوارئ الجديدة في أمهرة، والتي تشمل حظر الاحتجاجات وزيادة سلطات الاعتقال، تقوض الحقوق الأساسية.

ودعت لجنة الحوار الوطني الاثيوبية الى السلام بينما انتقد ازيما وهو حزب معارض رئيسي طريقة تعامل الحكومة مع الازمة.