ملكة الإثارة والإغراء في المطبخ .. جرائم وضعت أنوش وراء القضبان بالكلبش

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، اليوم الخميس، استئناف نبوية جمعة، وشهرتها أنوش، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه إلى جلسة 7 نوفمبر للإطلاع ولكن ما هي الأسباب التي أدت إلي حبسها 3 سنوات

أسباب حبس انوش 3 سنوات

أسباب حبس أنوش صاحبة قناة يوميات انوش، تضمنت قيامها بإنشاء قناتين عبر موقع اليوتيوب تحت مسمى «أنوش 2»، و«يوميات أنوش»، ونشرها عبر القناتين صوراً ومقاطع تظهر مفاتنها، صاحبها عبارات وتلميحات وإيحاءات خارجة قصدت بها الإغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة على نحو يثير الغرائز الجنسية.

كما تضمنت الأسباب قيامها بالإعلان من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتيك توك وإنستجرام، عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الأعمال المنافية، ونشرها صورا ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز وارتكابها فعلا من الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء العام، بأن قامت بأفعال الإغراء بمفاتنها وبعباراتها والتلميحات والإيحاءات، من خلال بث صورا ومقاطع فيديو لها قاصدة بها أفعالها على نحول يثير الغرائز ويخدش الحياء العام.