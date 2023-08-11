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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قيادات إخوانية إرهابية علي قوائم الانتربول الدولي

ارشيفية
ارشيفية

تحل ذكري فض اعتصام رابعة المسلح يوم 14 أغسطس المقبل حيث نجحت الأجهزة الأمنية في إنهاء الاعتصام المسلح ومطاردة الإرهابيين حملة السلاح والقبض علي القيادات التي تحرض علي العنف الا أن بعض الإرهابيين هربوا خارج البلاد بصورة ملتوية إلا أن تلك الأسماء مازالت موضوعة علي قوائم ترقب الوصول وتم إرسال نشرة بأسمائهم للإنتربول  ومن ضمن تلك الأسماء .

قائمة الإرهابيون المطلوبين للعدالة 

معتز مطر -محمد ناصر -ايمن نور -عالله الشريف - وجدي غنيم -

سامي كمال الدين -رياض سنجاب -محمد أحمد عبدالحميد أحمد عوف -وطارق محمود إمبارك محمد- ومحمد على على عبدالخالق-عاصم عبد الماجد- على القبانى -محمد الجباس -حسن محمد سعد الشريف -مصباح على حسانين عزب -سيد عبد اللطيف -أحمد جاد البلتاجى -صلاح الدين الزامك -احمد منصور-محمد عبد المقصود -محمد محسوب -صلاح عبد المقصود -طارق الزمر -محمد الصغير-طاهر عبد المحسن أحمد سليمان -محمد أحمد يوسف محمد -عبد الرحمن عز-يحيى حامد -محمد الجوادى القيادى -محمد جمال حشمت

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