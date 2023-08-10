مؤشر خطير.. ديون بطاقات الائتمان الأمريكية تتجاوز 1 تريليون دولار

أفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، بأن أرصدة بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 45 مليار دولار في الربع الثاني، متجاوزة تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق.

قال الاقتصاديون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن معدلات التأخر في السداد عادت الآن إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشيرين إلى أن الربعين الأخيرين يظهران بعض الاستقرار.

وزادت الأرصدة الأخرى، التي تشمل بطاقات الائتمان للأفراد والقروض الاستهلاكية الأخرى، وكذلك قروض السيارات بمقدار 15 مليار دولار و 20 مليار دولار على التوالي.

ويظهر التقرير الفصلي أن أرصدة قروض الطلاب انخفضت بمقدار 35 مليار دولار لتصل إلى 1.57 تريليون دولار، في حين أن أرصدة الرهن العقاري لم تتغير إلى حد كبير عند 12.01 تريليون دولار.

قفز إجمالي ديون الأسر بمقدار 16 مليار دولار إلى 17.06 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.

كتب الاقتصاديون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي: “على الرغم من العديد من الرياح المعاكسة التي واجهها المستهلكون الأمريكيون خلال العام الماضي، أسعار الفائدة المرتفعة، والضغوط التضخمية التي أعقبت الوباء، والانهيار المصرفي الأخير، هناك القليل من الأدلة على وجود ضائقة مالية واسعة النطاق للمستهلكين”.

أشار تقرير منفصل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن معدل الفائدة على بطاقات الائتمان بلغ 22.2٪ في مايو.

وتظهر بيانات الاحتياطي الفيدرالي أنه تم فتح أكثر من 70 مليون حساب جديد لبطاقات الائتمان منذ بداية جائحة فيروس كورونا.