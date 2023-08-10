عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤشر خطير.. ديون بطاقات الائتمان الأمريكية تتجاوز 1 تريليون دولار

ديون بطاقات الائتمان
ديون بطاقات الائتمان الأمريكية تتجاوز 1 تريليون دولار

أفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، بأن أرصدة بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 45 مليار دولار في الربع الثاني، متجاوزة تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق.

قال الاقتصاديون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن معدلات التأخر في السداد عادت الآن إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشيرين إلى أن الربعين الأخيرين يظهران بعض الاستقرار.

وزادت الأرصدة الأخرى، التي تشمل بطاقات الائتمان للأفراد والقروض الاستهلاكية الأخرى، وكذلك قروض السيارات بمقدار 15 مليار دولار و 20 مليار دولار على التوالي.

ويظهر التقرير الفصلي أن أرصدة قروض الطلاب انخفضت بمقدار 35 مليار دولار لتصل إلى 1.57 تريليون دولار، في حين أن أرصدة الرهن العقاري لم تتغير إلى حد كبير عند 12.01 تريليون دولار.

قفز إجمالي ديون الأسر بمقدار 16 مليار دولار إلى 17.06 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.

كتب الاقتصاديون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي: “على الرغم من العديد من الرياح المعاكسة التي واجهها المستهلكون الأمريكيون خلال العام الماضي، أسعار الفائدة المرتفعة، والضغوط التضخمية التي أعقبت الوباء، والانهيار المصرفي الأخير، هناك القليل من الأدلة على وجود ضائقة مالية واسعة النطاق للمستهلكين”.

مثلما فعلت أمريكا وبريطانيا.. كندا تفرض عقوبات على رياض سلامة

الدولار على استقرار وسط ترقب بيانات التضخم في أمريكا

أشار تقرير منفصل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن معدل الفائدة على بطاقات الائتمان بلغ 22.2٪ في مايو.

وتظهر بيانات الاحتياطي الفيدرالي أنه تم فتح أكثر من 70 مليون حساب جديد لبطاقات الائتمان منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

الولايات المتحدة بطاقات الائتمان الفيدرالى الامريكى الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

ننشر القائمة الكاملة للاعبين الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

انخفاض جديد| أسعار الأرز تفاجئ المصريين بعد قرار الحكومة

غداً.. قطع المياه لمدة 8 ساعات في المهندسين والدقي بالجيزة

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع اللبناني يتعرض لمحاولة اغتيال

الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإحالة 12 محافظا إلى التقاعد

مالي تعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين

وزير خارجية النيجر يمثل الرئيس بازوم في قمة إيكواس

ارتفاع درجات الحرارة يسبب زيادة العنف الأسري في العراق

بغداد وعمان يناقشان آليات العمل بقرارات المجلس التنسيقي "العراقي الأردني المصري"

المخابرات الصومالية تضبط سيارة مفخخة وتقتل إرهابيا من حركة الشباب

بسبب أحداث النيجر.. وزير الخارجية الإيطالي: إفريقيا ليست بحاجة لحروب أخرى

ترشيحاتنا

علي جمعة: التوبة من أصول الإسلام وقواعده المهمة

لأصحاب الأمراض الجلدية والحساسية.. هانى الناظر يقدم نصائح الصيف

هجوم مضاد روسي أم حيلة.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

زلزال بقوة 4 ريختر بالقرب من دمياط والبحوث الفلكية توضح التفاصيل

هبوط أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

السعر الجديد لأرخص سيارة عائلية في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

فيديو

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

مفاجأة تنتظر أسعار السجائر.. ومصير صادم ينتظر المتلاعبين في السوق

اشتروا ذهب الآن | مفاجأة في سعر عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ