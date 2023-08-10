اتـحـاد الـكــرة يعلن موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة

أعلن أحمد حسن عن موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة.

و كتب أحمد حسن عبر فيسبوك: اتـحـاد الـكــرة يعلن: 15 أغسطس المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك عن اختيار محمد هاني من خلال تصويت الجمهور كأفضل ظهير أيمن في الموسم الماضي.

وساهم محمد هاني فى حصول النادي الأهلي على خمس بطولات تحت قيادة السويسري مارسير كولر المدير الفني للفريق، وهي الدوري المصري ، ودوري أبطال إفريقيا، و بطولتي كأس السوبر ، بالإضافة إلى لقب كأس مصر.