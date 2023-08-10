نواب البرلمان عن مشروع مستقبل مصر بعد توجيهات الرئيس السيسي : يساهم في إنتاج جميع المحاصيل المطلوبة

نواب البرلمان عن مشروع مستقبل مصر:

يحقق مزيدًا من التنمية الزراعية

نقلة نوعية بمجالي الزراعة والتصنيع

يقلل عملية استيراد الحبوب من الخارج

يقلل نسب العجز فى السوق المحلى

أيد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، توجيهات الرئيس السيسى بشأن مواصلة العمل على استكمال مشروع مستقبل مصر الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد.

وأكد النواب، أن مشروع مستقبل مصر يساهم بقوة أيضا فى تقليل الاعتماد على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك نقلة كبيرة فى القطاع الزراعى وسيكون هناك تحقيق اكتفاء ذاتى تدريجيا من الحبوب.

فى البداية، أكد محمد سلطان عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسى اليوم بشأن مواصلة العمل على استكمال مستهدفات مستقبل مصر القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء يؤكد حرصه على مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية، وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال الفترة المقبلة خاصة المحاصيل الإستراتيجية.

وقال “سلطان” لـ"صدى البلد"، إن مشروع مستقبل مصر يعتبر نقلة نوعية وكبيرة فى القطاع الزراعى وبيعمل على تقليل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، حتى أن عملية استيراد السكر تنتهى بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024، مؤكدا أن الدولة المصرية تمتلك مقومات كبيرة فى قطاع الزراعة وما يشهده القطاع من طفرة كبيرة يؤتى ثماره خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو النواب، أن المشروع يساهم بقوة أيضا فى تقليل الاعتماد على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك نقلة كبيرة فى القطاع الزراعى وسيكون هناك تحقيق اكتفاء ذاتى تدريجيا من الحبوب.

ومن جانبه، أيد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسى بشأن مواصلة العمل على استكمال مشروع مستقبل مصر الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد.

يحقق مزيدًا من التنمية الزراعية

وقال “الرشيدى” لـ"صدى البلد"، إن مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي يحقق مزيدًا من التنمية الزراعية ونقلة نوعية في مجال الزراعة والتصنيع، نظرًا لكونه أكبر المشروعات الزراعية ويساهم في إنتاج كل المحاصيل التي تحتاجها مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشروع يأتي في وقت مهم تمر فيه الدول بأزمات بسبب التداعيات العالمية في المجالات المختلفة، والتي تستدعي تعظيم الناتج المحلي الزراعي، خصوصًا المنتجات اليومية للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تخصيص مساحة مخصصة لمشروع "مستقبل مصر" تبلغ مليونا و50 ألف فدان وهي تمثل 50 % من مشروع "الدلتا الجديدة"، ويتكون من 4 مراحل، الأولى تم تنفيذها بالكامل بطاقة 34 ألف فدان، والمرحلة الثانية سيتم تسليمها في أكتوبر القادم، والثالثة في يوليو 2023، والرابعة في 2024.

وأشاد النائب، باعتماد المشروع على "البصمة الطائفية" وهو ما يوفر تكاليف الإنتاج لما يتمتع به من سرعة اتخاذ إجراءات اتجاه النبات وحالته الصحية، كما يعكس المشروع حسن إدارة الطاقة والمياه، لأنه يعتمد على العناصر المهمة جدا في خفض التكلفة بنسب تقدر بـ25 إلى 30%"، لافتا إلى أن المشروع يساهم فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية.

أيد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مواصلة العمل على استكمال مستهدفات مشروع مستقبل مصر القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء، لافتا الى أن المشروع يعزز من نجاح الدولة فى مواجهة للتحديات العالمية الطارئة التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.

مساحة مشروع مستقبل مصر الزراعي بالدلتا

وقال “عكاشة” لـ"صدى البلد"، إن مساحة مشروع مستقبل مصر الزراعي بالدلتا، والتي بلغت مليون و50 ألف فدان ، ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة فى السوق المحلي، خاصة في ظل اعتماد مصر الكامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة في كل سلعة، فضلا عن ان المشروع سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها بحلول عام 2024.

وثمن النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التي تتخذها الدولة للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنها قطعت شوط كبير فى مواجهتها، مشيرا إلى موافقة الحكومة على اعتبار، التعدي على الآراض الزراعية جريمة مخلة بالشرف، وبعقوبة 5 سنوات حبس و10 ملايين جنية، إضافة إلى شطب اسم المهندس والمقاول من نقابة المهندسين واتحاد المقاولين.

وأوضح النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن موقع مشروع مستقبل مصر الزراعي المتميز بالدلتا، يوفر العديد من فرص العمل للأيدي العاملة فيها، فضلا عن سهولة وتيسير نقل مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات والألات، إضافة إلى سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وموانئ التصدير.

توجيهات الرئيس السيسي

ووجه الرئيس السيسى بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء، الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد، ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر، الأمر الذي يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية، لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية، وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر، على النحو الذي يبني القدرات الذاتية للدولة، ويحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري.