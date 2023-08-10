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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب إرادة جيل: التحقت بكلية التجارة لرغبتى في النجاح بمجال معين

المهندس تيسير مطر
المهندس تيسير مطر ، رئيس حزب إرادة جيل

تحدث المهندس تيسير مطر ، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن ذكريات مع الثانوية العامة ، تعليقا على تنسيق الجامعات 2023.

وأشار مطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كان فى القسم العلمى وحصل على مجموع 79 % ، والتحلق بكلية الزراعة حتى يحقق حلمه بأن يكون مهندس زراعى ، إلا أنه ظل فى كلية الزراعة لمدة عام ثم تركها نظرا لكثرة المواد بها وصعوبتها ، وبعد ذلك التحق بكلية التجارة.

وأوضح رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أنه التحق بكلية التجارة لأنه أراد انه يكون ناجح فى مجال معين ، ثم لجأ بعد ذلك للعمل فى الأعمال الحرة الخاصة به.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي 2023.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الأربعاء  الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني:-

  1. القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg
  2. يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة            من مراحل التنسيق .
  3. سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح 

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. 

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن حيث يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية  بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات.

المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل الثانوية العامة تنسيق الجامعات 2023 كلية الزراعة

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