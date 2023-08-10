وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بالعلمين ويتابع استعدادات استضافة البطولة العربية للجودو

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن مصر باتت قبلة البطولات العالمية والقارية والعربية نظرا للدعم غير المحدود من القيادة السياسية، وهو ما انعكس كليا في الإشادات العالمية وثقة الاتحادات الدولية في إسناد تنظيم كبرى البطولات لمصر.



جاء ذلك خلال زيارة وزير الشباب، اليوم /الخميس/، للصالة المغطاة بمدينة العلمين للتأكد من جاهزيتها، وذلك قبيل انطلاق البطولة العربية لأندية الجودو التي تستضيفها مصر في الفترة من 12 حتى 18 أغسطس الحالي، والتي تشارك فيها أندية 12 دولة عربية.



وكان في استقبال وزير الرياضة، محمد يحي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الرياضية والمهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور عبدالأول محمد مساعد وزير الرياضة لشئون البطولة والدكتور وليد الرفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمرسي مطروح.



ونوه وزير الرياضة إلى أن مصر استضافت في السنوات الخمس الماضية ما يتجاوز 320 بطولة، ما بين بطولات عالم وقارية وعربية، كما صارت مصر تمتلك بنية تحتية رياضية ضخمة، بالإضافة إلى امتلاك العديد من الخبرات التنظيمية الكبيرة.