دعم العاملين بالدولة.. اهتمام وزارة الشباب والرياضة برياضة الشركات

تهتم الدولة المصرية من خلال وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بدعم الرياضة المصرية في مختلف المجالات الفردية والجماعية.

ومن خلال الإتحاد العام الرياضي للشركات يتم الإهتمام بدعم الجانب الرياضي للعاملين بالدولة من خلال الشركات المختلفة بالدولة خلال العام، كون الرياضة أحد أهم الوسائل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأنها بمثابة منبر تواصل قوي يدعم قيم التسامح والاحترام، وتساهم الرياضة في بناء الشخصية المتوازنة القادرة على تحمل المسئولية وبناء جيل رياضي يتصف بالاخلاق والصفات الايجابية، بالاضافة إلى ما تساهم به الرياضة من تنمية روح القيادة والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية وجعلها أسلوب حياة للجميع وللعاملين بالشركات.

يذكر أن بطولة الشركات هي بطولة ينفذها الإتحاد العام الرياضي للشركات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، يشارك بها عدد كبير من العاملين بمختلف القطاعات والشركات والمؤسسات الإقتصادية.

جدير بالذكر أن بطولة الشركات تقدم الخدمة لقطاعاً هاماً يمثله المجتمع العمالي، وتكون المنافسات فى هذه البطولة فى مختلف الألعاب والفعاليات المختلفة، منها الرياضية والثقافية والفنية.