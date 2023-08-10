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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي يناقش خطة الأنشطة في المرحلة المقبلة

لقاء مديري إدارات
لقاء مديري إدارات اقليم القناة وسيناء الثقافي

ناقش رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، اليوم الخميس، خطة الأنشطة الفنية والثقافية في المرحلة المقبلة، مع الدكتور شعيب خلف مدير عام الإقليم، ومديري الإدارات والعاملين، وفقاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة ولاستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تم فتح باب الحوار مع مديري الإدارات ومناقشتهم في عدة نقاط تخص أعمال الإدارة وما يقابلها من إيجابيات وسلبيات أثناء التنفيذ وتناول الاجتماع علي عدة محاور، كما تم مناقشة العقبات التي تواجه العمل الاداري وسبل حلها .

 

 

مسيرة التنمية:

 

وأكد أمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أثناء لقائه بمديري الإدارات بالاقليم، علي ضرورة استكمال مسيرة التنمية الثقافية، ومناقشة آليات العمل الجديدة والخطة المستقبلية للنهوض بالعملية الثقافية .


 ووجه رئيس الإقليم،  بضرورة تسهيل الإجراءات اللازمة لتسير العمل وخاصة أثناء تحركاته ومروره علي المواقع الثقافية.
 

 ‏كما دعا لانعقاد الإجتماع القادم بمديري عموم الفروع الثقافية التابعة للإقليم الإثنين المقبل.

 

سيناء الثقافى الفنية الأنشطة القادمة

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