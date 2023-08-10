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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ أحفاد الفراعنة بالوصول لنصف نهائي كأس العالم بكرواتيا

صدى البلد

أجري وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم اتصالًا هاتفيًا، لتهنئة أحفاد الفراعنة في كرة اليد تحت 19 سنة، بعد تأهلهم لنصف نهائي بطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2004، والمقامة في كرواتيا، بعد تغلبهم علي جزر ألفارو بنتيجة 38-34.


وخلال تهنئته لهم، قال الدكتور أشرف صبحي: " تأهل منتخب الناشئين لليد يعد إنجازًا كبيرًا، ويُنم عن المستوى المتميز والموهبة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبي المنتخب، وكتابة تاريخًا جديدًا في تاريخ كرة اليد المصرية في المحافل العالمية".


وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالروح القتالية العالية التي يتمتع بها لاعبو المنتخب، والتي انعكست علي أداء سير المباراة التي امتدت لأوقات إضافية، معبرين فيها الروح الحماسية والتزامهم واجتهادهم في رفع علم مصر عاليًا على المستوى الدولي.


وجدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على أن مصر تتمتع بمكانة مميزة بناء على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة كرة اليد المصرية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان، مشيرًا إلى أن طريقة تخطيط الوزارة مع الاتحاد المصري لكرة اليد أتت بثمارها.


وتقدم وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاتحاد المصري لكرة اليد علي هذه النجاحات والعمل الجاد والدؤوب والتحضير الجيد والجهود المبذولة لتطوير لتطوير كرة اليد المصرية على اختلاف مراحلة العمرية، وهو ما ظهر جليًا علي الناشئين خلال مشاركتهم بكأس العالم بكرواتيا، والوصول إلى نصف النهائي، كما وجه شكره وتقديره للجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد الألفي ووائل عبدالعاطي.
 

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