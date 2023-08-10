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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزراعة: الأمن الغذائي العالمي يواجه أزمة كبرى بسبب تغير المناخ

تغير المناخ
تغير المناخ

أكد محمد فهيم  مستشار وزير  الزراعة لشؤون المناخ، أن تغير المناخ هو القضية المحورية في كافة دول العالم وكافة دول العالم تتأثر بالتغيرات المناخية .

 

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وقال محمد فهيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :"  العديد من دول العالم تتعرض لموجات حرارة قياسية ومناطق أخرى تتعرض لفيضانات وأمطار وأعاصير تؤثر على الأمن الغذائي العالمي ".

 

 وأضاف محمد فهيم :"  قطاع الزراعة يتأثر سلبيا بالتغيرات المناخية بشكل كبير لأن المحاصيل الزراعية بكافة أصنافها تعودت على شكل معين من المناخ والتغيرات المناخية تؤثر على جودة المحاصيل الزراعية بالعالم ".

 

 وتابع محمد فهيم :" الأمن الغذائي العالمي يواجه أزمة كبرى بسبب التغيرات المناخية".

 

 وأكمل محمد فهيم :" كافة المنظمات الدولية المعنية بتغيرات المناخ تتوقع المزيد من السلبيات في ملف تغير المناخ، وأن ملف الأمن الغذائي سيتعرض لمزيد من الضربات خلال الفترة المقبلة بسبب تغير المناخ ".

الزراعة المناخ الامن الغذائي تغير المناخ اخبار التوك شو

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