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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض شديد لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل متواضع الشهر الماضي، في حين ارتفعت مطالبات البطالة الأولية في الأسبوع الأخير، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا في اجتماع السياسة المقبل.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي في أحدث تعاملات 0.5٪ إلى 102.01 بينما ارتفع اليورو 0.6٪ إلى 1.1040 دولار.

كما انخفض الدولار مقابل الفرنك السويسري، منخفضًا 0.5٪ إلى 0.8730 فرنك.

قالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ارتفع بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي، بما يتناسب مع مكاسب يونيو.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2٪ في 12 شهرًا حتى يوليو ، مرتفعًا من 3.0٪ في يونيو ، وهو أقل ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس 2021.

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الدولار على استقرار وسط ترقب بيانات التضخم في أمريكا

وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪ في يوليو، وهو نفس الارتفاع في يونيو. في 12 شهرًا حتى يوليو، نما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 4.7٪ بعد ارتفاعه بنسبة 4.8٪ في يونيو.

وتم تسعير العقود الآجلة لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في فترة توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة في الاجتماع التالي وبقية العام. أظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الخطوة المحتملة التالية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هي خفض سعر الفائدة في مايو 2024.

اسعار الفائدة الدولار الدولار الأمريكى

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