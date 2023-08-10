أحمد حسن يكشف عن مستقبل كولر مع النادي الأهلي

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن موعد انتهاء عقد مارسيل كولر مدرب الأهلي.

و كتب حسن عبر فيسبوك: مارسيل كولر مدرب الأهلي:

عقدي مع الأهلي حتى صيف 2024، وهناك محادثات مع محمود الخطيب لتمديد التعاقد.

وكشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن أبرز المواقف الصعبة التي مرت عليه في ملاعب القارة السمراء خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وقال كولر خلال حوار مع صحيفة"nzz" السويسرية:" في السودان، أطلقت جماهير الهلال غازا مسيلا للدموع خلال التدريبات الأخيرة قبل المباراة ، سقطت قنبلة دخانية على الملعب من الخارج لم نرها في البداية ، لكن بعد ذلك بدأت أعيننا بالحكة".

وأضاف:" اللاعبون الذين كانوا هناك لفترة طويلة يعرفون على الفور ما حدث ومنعونا من فرك أعيننا، كان علينا غسل أعيننا بالماء والتوقف عن التدريب، لم أر شيئًا كهذا من قبل".

وأضاف:" وفي تونس، عندما لعبنا ضد الاتحاد المنستيري كان الملعب ممتلئًا وكان صاخبًا، وعندما أحرزنا هدف الفوز في وقت متأخر من الوقت المحتسب بدل الضائع، بدأت الزجاجات البلاستيكية تتطاير نحو الملعب".