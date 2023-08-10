قرار غير متوقع.. بايدن يقدم هدية ثمينة لـ بوتين

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحظر تطوير رواسب اليورانيوم في ولاية أريزونا كان بمثابة هدية ثمينة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن "محطات الطاقة النووية الأمريكية لا تزال تتلقى حوالي 12٪ من وقودها من المواد الخام الروسية. وحتى الآن، تستورد الولايات المتحدة حوالي 95٪ من إجمالي كمية اليورانيوم المستخدمة في مفاعلات الطاقة النووية.. وسيؤدي الأمر الجديد إلى جعلها متساوية. من الصعب على واشنطن إيجاد بديل لليورانيوم الروسي”.

ولفتت إلى أن بايدن خصص ما يقرب من مليون فدان من الأراضي في ولاية أريزونا على أنها "نصب تذكاري وطني”، حيث أصبح هذا نصبا تذكاريا آخر لسياسة الطاقة المدمرة للإدارة الحالية.

وأضافت “وول ستريت جورنال”، أن رئيس البيت الأبيض لا يعتبر أنه من الممكن تطوير الودائع وحماية الموارد الطبيعية في أمريكا في وقت واحد، على الرغم من أن عمال المناجم كانوا يفعلون ذلك منذ عقود.

وأمس، قال الإعلامي الأمريكي، كلايتون موريس، إن أوروبا والولايات المتحدة مرعوبتان من قدرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على التأثير على اقتصاداتهما.

وقال موريس: "الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على إمدادات اليورانيوم من روسيا.. يمكن لـ بوتين حرفيا أن يدمر الاقتصاد الأمريكي”.

وأضاف: “تشهد صناعة الطاقة النووية في أوروبا نفس الاعتماد القوي”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتلقى أكثر من نصف اليورانيوم من روسيا، على الرغم من أي عقوبات.