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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أوبك: اقتصاد الإمارات سيواصل أداءه القوي في 2023

صدى البلد

 توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة أداءه القوي في العام الجاري 2023 بعد أن شهد نمواً بنسبة 7.9% في العام الماضي.

 

وقالت "أوبك"، في تقريرها لشهر أغسطس 2023، إن الأداء القوي المتوقع للاقتصاد الإماراتي سيأتي بدعم المساهمات المستمرة من القطاع غير النفطي خصوصا من قطاعات السياحة والترفيه والعقارات، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات.

 

وأوضح التقرير أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ظل ثابتًا نسبيًا في يوليو بعد أن سجل مستوى 56 مقارنة بمستوى 55.5 في مايو الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار الاتجاه التوسعي.

وذكر التقرير أن سوق العقارات في دولة الإمارات مازال في مسار صاعد بعد ان شهد النصف الأول من العام الجاري زيادة كبيرة في عمليات البيع والشراء العقارية.

 

ونوه التقرير بأن مصرف الإمارات المركزي قام بمحاكاة زيادة معدلات الفائدة بنسبة 25 نقطة أساسية التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو الماضي، مما أدى إلى رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 5.4%.

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