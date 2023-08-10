جمارك "العوجة البري" تضبط محاولة تهريب عدد من الرولات البلاستيكية والتروس المعدنية

تمكن رجال الجمارك بمنفذ العوجة البري برئاسة رياض فضل البنا مدير عام منفذ العوجة البري، من ضبط محاولة تهريب عدد من الرولات البلاستيكية والتروس المعدنية وقطع غيار ماكينات الخياطة الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

بناء على مذكرة اشتباه من ادارة الأمن الجمركي وإدارة الفحص بالأشعة وقسم البحث الجنائي بميناء العوجة البري بوجود بضائع مخالفة ضمن مشمول شهادة صادر رقم ٣٩١٥ لسنة ٢٠٢٣ والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة، وبعرض السيارة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرف حسن محمد حسن وعبدالرحمن سليم مأموري الفحص بالأشعة أفادا بوجود كثافات مختلفة .

وتم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة من محمد فرج محارب مدير إدارة الحركة وطارق محمد وسامي حسين محمد مأمورى التعريفة تحت اشراف سمير السيد خليل مدير ادارة الوارد رئيس الوردية فتبين وجود ١٠٥ رولات بلاستيكية شفافة من لدائن PVC صيني المنشأ وعدد من قطع غيار ماكينات الخياطة المتنوعة منشأ الصين و ٤١ ترسا معدنيا متنوع الأحجام صناعة تايواني داخل السيارة.

قرر رياض فضل البنا مدير عام ميناء العوجة البري اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ وحرره محمود عارف سالم بإدارة الشئون القانونية .

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مبلغ ٤٧٠ الفا و٧٠٠ جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والمستشار سلمي سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على الموانئ والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.