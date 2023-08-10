بريطانيا تستضيف مؤتمر لندن لأمن الطاقة لتعزيز المرونة والتعاون الدولي

أعلنت المملكة المتحدة عن استضافة مؤتمر لندن لأمن الطاقة - الذي سيعقد الربيع المقبل بمشاركة دول من جميع أنحاء العالم بهدف تعزيز المرونة ودعم إمدادات الطاقة الحيوية، وذلك في ظل الجهود الدولية لتحسين أمن الطاقة وبناء نظام عالمي أكثر استقرارًا، وفق ما نشرته وكالة انباء السعودية.

وسيُركز المؤتمر وفقاً لبيان اليوم، على نقاط مهمة تشمل بناء المرونة في مجال الطاقة على الصعيدين الوطني والدولي، وتسريع نشر البنية التحتية للطاقة النظيفة، وتطوير التقنيات والابتكار لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، وزيادة التعاون الدولي لتعزيز أمن الطاقة حول العالم، والعمل على تزويد المستهلكين والشركات بطاقة أرخص وأكثر أمانًا.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية وزير أمن الطاقة البريطاني جرانت شابس، ليأتي في سياق التعاون المتزايد بين المملكة المتحدة وشركائها الدوليين في مجال الطاقة، في خطوة تأتي لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لتحقيق نظام طاقة عالمي أكثر أمانًا واستدامة.

ويعكس هذا المؤتمر التزام المملكة المتحدة القيام بدور ريادي في مجال إزالة الكربون وتعزيز أمن الطاقة على الصعيدين المحلي والعالمي.