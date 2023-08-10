أول تعليق من كورتوا حارس ريال مدريد بعد إصابته بالرباط الصليبي

علق البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، على إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

وكان نادي ريال مدريد أعلن إصابة كورتوا بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، وخضوعه لعملية جراحية.

ونشر كورتوا صورة له عقب العملية الجراحية التي أجراها، معلقًا:"لم أتوقع أبدًا المرور بشيء كهذا ، لكن حان الوقت الآن لقبوله وفعل كل شيء للتغلب عليه".

وأضاف:"أشكركم جميعًا على طاقتكم وحبكم وتشجيعكم ، وأؤكد لكم أنها تحفزني على التعافي في أسرع وقت ممكن".

ومن المتوقع أن يتعاقد ريال مدريد مع حارس مرمى لتعويض غياب كورتوا الذي قد يستمر حتى نهاية الموسم الجديد.