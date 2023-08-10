عملاء ومعادين للوطن.. مصطفى بكري: الإخوان مصلحتهم قبل أي شيء

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الإخوان عمرهم ما هيتغيروا أبداً مصلحتهم قبل أي شيء، عملاء ومعادين للوطن، ودائما ما يعملون مع المخابرات الأجنبية ضد مصر.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، “انتوا قتلتوا الشعب المصري وكنتوا بترموا الناس من فوق، وانتوا قتلتوا ضباط وجنود في عمر الشباب، وهديتوا بيوت على سكانها وناسها، ودمرتوا مؤسسات الدولة”.

مهما فعلتوا

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الوطن خط أحمر ولن نسمح بأن يتم النيل منه أو من الشرفاء، موجها رسالة قوية للمتآمرين ضد الدولة، قائلا “مش انتوا اللي هتعملوا ده والشعب المصري عارف حقيقتكم مهما فعلتوا”.

