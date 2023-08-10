هجوم روسي كاسح.. الجيش الأوكراني: الوضع صعب

قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إنه يواجه قتالا عنيفا على خط الجبهة الشمالي الشرقي بالقرب من كوبيانسك حيث حث مسؤولون أوكرانيون على إجلاء المدنيين مع تكثيف روسيا هجماتها.

وحسب “فرانس برس”، قال سيرجي تشيريفاتي، المتحدث باسم القوات الشرقية الأوكرانية، على التلفزيون الوطني:”الروس يحاولون الانتصار في منطقة كوبيانسك واختراق دفاعنا... الوضع لا يزال صعبا ولكن تحت السيطرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، اعترف الرئيس البولندي، أندريه دودا، بأن أوكرانيا ليست قادرة على اختراق خط الدفاع الروسي خلال الهجوم المضاد الذي تم الترويج له علي نطاق واسع.

وقال دودا في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن “أوكرانيا حاليا غير قادرة على تنفيذ هجوم مضاد حاسم ضد القوات الروسية".

وأضاف أن “أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الأسلحة لتغيير ميزان القوى في مسرح العمليات العسكرية”.

بدوره، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة أعطت أوكرانيا كل ما طلبته من أجل الهجوم المضاد، لكن الهجوم يسير ببطء وسيكون من الأصعب الاستمرار فيه من الخريف.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كيربي: "لقد أكملنا جميع الطلبات من قائمة احتياجات أوكرانيا وسنواصل القيام بذلك... في حين أن كل شيء لا يتحرك بالسرعة التي يريدها زيلينسكي فالوقت ليس في صالحهم”.