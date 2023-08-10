الدفع بشفاطات السحب.. بدء أعمال الإصلاح بخط المياه أمام الكلية الحربية

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال الاصلاح كسر بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى، وكان قد انتقل الى موقع الأعمال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذ بالشركة.

ودفعت شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة بعدد من الشفاطات لسحب المياه، وبدء أعمال الإصلاح من خلال الأطقم الفنية والصيانة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن انقطاع المياه عن مناطق مساكن شيراتون – الملتقى العربى – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر )، وأعربت الشركة – فى بيان لها - عن اسفها عن هذا العطل المفاجىء الخارج عن إرادتها وأنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء اعمال الاصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

وأوضحت توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.