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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 10 آلاف علبة سجائر و38 شيكارة دقيق مدعم في حملة تموينية بأسيوط

حملة تموينية بأسيوط
حملة تموينية بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل الوزارة، والتعاون مع مباحث التموين، اليوم الخميس، من ضبط 10 آلاف علبة سجائر و38 شيكارة دقيق بلدي مدعم  قبل بيعها بالسوق السوداء.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق ومحاربة السوق السوداء.

وقال ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه  تم خروج الحملة التموينية بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين بأسيوط، وأسفرت عن ضبط توكيل سجائر غير مرخص بداخل 20 كرتونة سجائر بإجمالي عدد 10000 علبة سجائر كليوباترا، في بندر أسيوط.

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كما  تمكنت الحملة في ديروط من ضبط أحد المحلات بداخلة عدد 1250 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك؛  وفي القوصية تم ضبط أحد تجار السوق السوداء، قام بتجميع عدد 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالي وزن 1900 كجم بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح منها.

حررت المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.

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