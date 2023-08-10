أشرف صبحي يوجه بتواجد المعد النفسي الرياضي بالمنتخبات القومية

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتواجد المعد النفسي الرياضي بجميع الاتحادات الرياضية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تأهيلهم من خلال برنامج المعد النفسي الرياضي والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة.



وأكد وزير الشباب والرياضة - في بيان اليوم - أهمية تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، والعمل بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة، معربا عن ثقته بأن هذا التوجه والذي يتم بالتعاون مع جميع الاتحادات الرياضية سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وسيساهم في تطور وتقدم الرياضيين والفرق الوطنية.



وأضاف صبحي أن وزارة الرياضة تنفذ حاليا المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي، والذي يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للرياضيين والمدربين والإداريين في جميع الاتحادات الرياضية.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة بدأت بالفعل فى تنفيذ المشروع مع عدد " 7 " اتحادات رياضية وهي ألعاب القوى، رفع الأثقال ، المصارعة ، السلاح ، الجودو ، الرماية ، التايكوندو، بالإضافة إلى البدء بتنفيذ مشروع المعد النفسي مع اللجنة البارالمبية برياضات رفع الأثقال، ألعاب القوى، السباحة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، على أن يتم تنفيذ المشروع تباعا مع باقي الاتحادات الرياضية وفقا لخريطة أوليمبياد باريس 2024.



وأوضح وزير الرياضة أن التعاون مع اللجنة العلمية العليا لمشروع المعد النفسي والاتحادات الرياضية سيكون حاسمًا لضمان تنفيذ البرامج والخطط بشكل فعال، وسنعمل بشكل وثيق مع الخبراء في علم النفس الرياضي لتطوير برامج تدريبية وتوجيهية مخصصة لكل رياضة، كما سيساعد هذا العمل على تمكين الرياضيين من التعامل مع ضغوط المنافسة وتحقيق أداء متميز في مجالهم.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، والعمل بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة، معربا عن ثقته بأن هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وسيساهم في تطور وتقدم الرياضيين والفرق الوطنية.