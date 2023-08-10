التنمية المحلية: الإشغالات والقمامة ومخالفات البناء.. أبرز شكاوى صوتك مسموع

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنجازات مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يوليو الماضي، لافتا إلى أن الوزارة تسمع وتنصت بشكل جيد لشكاوى المواطنين وتعمل بكل قوة لحلها.



وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تلقينا خلال شهر يوليو 2023، أكثر من ١٤,٨ ألف رسالة منها ١٤٥٣ شكوى تم الرد على ١١٤٨ شكوى منها بنسبة ٧٩%، وجارى حل ٣٠٥ شكاوى.



تابع مساعد وزير التنمية المحلية، مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين وساعدت في إيصال أصواتهم للمسئولين، موضحا أن الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يوليو تضمنت ٥ محاور وهي الإشغالات والتى بلغ عددها ٦٢٠ شكوى ، والقمامة ٥٥٨ شكوى ، ومخالفات البناء ١٠٩ شكاوى ، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ٥٩ شكوى ، إضافة إلى ١٠٧ شكاوى خاصة بتعريفة الركوب و زيادة الأسعار.

