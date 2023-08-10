عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية المحلية: الإشغالات والقمامة ومخالفات البناء.. أبرز شكاوى صوتك مسموع

خالد قاسم
خالد قاسم

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية،  إنجازات مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يوليو الماضي، لافتا إلى أن الوزارة تسمع وتنصت بشكل جيد لشكاوى المواطنين وتعمل بكل قوة لحلها.


وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تلقينا خلال شهر يوليو 2023، أكثر من ١٤,٨ ألف رسالة منها ١٤٥٣ شكوى تم الرد على ١١٤٨ شكوى منها بنسبة ٧٩%، وجارى حل ٣٠٥ شكاوى.


تابع مساعد وزير التنمية المحلية، مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين وساعدت في إيصال أصواتهم للمسئولين، موضحا أن الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يوليو تضمنت ٥ محاور وهي الإشغالات والتى بلغ عددها ٦٢٠ شكوى ، والقمامة ٥٥٨ شكوى ، ومخالفات البناء ١٠٩ شكاوى ، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ٥٩ شكوى ، إضافة إلى ١٠٧ شكاوى خاصة بتعريفة الركوب و زيادة الأسعار.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الكليات 2023 .. نتيجة المرحلة الأولي عبر هذا الرابط

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

تغيير موعد نهائي البطولة العربية بين النصر السعودي والهلال

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

فتوح يصدم الزمالك بشرطين قبل التجديد

ترشيحاتنا

1.5 مليون فدان | ضياء رشوان : مشروع مستقبل مصر ضخم

أشرف صبحي يتابع منشآت المدينة الشبابية الرياضية بسيدي عبد الرحمن

12 نصيحة تحافظ بها على أجهزتك الكهربائية فى ظل ارتفاع درجات الحرارة| انفوجراف

التنمية المحلية: الإشغالات والقمامة ومخالفات البناء.. أبرز شكاوى صوتك مسموع

أشرف صبحي يوجه بتواجد المعد النفسي الرياضي بالمنتخبات القومية

رسميًا.. أهلي جدة يتعاقد مع روجر إبانيز قادمًا من روما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

سريع الانتشار.. أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ