1.5 مليون فدان | ضياء رشوان : مشروع مستقبل مصر ضخم

‏قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والاجتماع لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر".

‏وتابع ضياء رشوان ‏خلال برنامج "مصر جددة"، المذاع عبر شاشة "etc"،أن الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي وتطورات المرحلة الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب الخاصة وما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البناء الأساسية اللازمة للمشروع.

مشروع مستقبل مصر

‏وأضاف رشوان، ان مشروع مستقبل مصر مشروع ضخم يتضمن عدة مراحل وإجمالي هذا المشروع حوالي مليون و500 الف فدان.