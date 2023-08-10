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رئيس التحرير
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محافظات

«مهارات التواصل ونشر الوعي بالرسائل الإيجابية» ورشة عمل لقومي المرأة ببني سويف

صدى البلد

عقد فرع المجلس القومي للمرأة في بنى سويف، اليوم الخميس، بإشراف نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، ورشة عمل لعضوات فرع المجلس والفتيات المتطوعات ومنسقى برنامج الادخار والأقراض وذلك فى إطار اهتمام المجلس القومي للمرأة برفع الوعى لدى السيدات بالقضايا المجتمعية التى تهم الأسرة المصرية، بحضور الدكتورة يسر فاروق فلوكس رئيس المؤسسة العربية للإعلام والثقافة والمخرجة بالتليفزيون المصري.

 

وتناولت الورشة مهارات التواصل الفعال وأهمية نشر الوعى بالرسائل الإيجابية ودور المرأة فى مواجهة الشائعات والأزمات الاقتصادية وتصحيح المفاهيم المغلوطة والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

 

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إنه تم إطلاق حملة كبيرة ممتدة ومستمرة لطرق الأبواب في كافة المحافظات، وذلك أيام الأحد، الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع بالتزامن مع عقد أمسيات الأسرة المصرية بواقع 3 أمسيات للشهر فى نفس الإطار الزمنى للحملة خلال شهري أغسطس وسبتمبر داخل قرى  المبادرة الرئاسية حياة كريمة ببا وناصر بالإضافة إلى بني سويف والواسطى وسمسطا واهناسيا.

 

وأضافت «نرمين» أن الهدف من تلك الحملة توعية الفئات المستهدفة بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن وإنجازات الدولة فى التنمية على كافة المستويات و توعيتهم بمدى خطورة الشائعات والتأكيد على أهمية دور المرأة المصرية ومشاركتها البناءة في  هذا الجانب.

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وتشمل أولى الحملات قرى صفط راشين طنسا بني مالو، بني ماضي ، النويرة ، المسيد الأبيض ، بليفيا، شريف باشا، الكوم الأحمر ، دنديل ، البرج والحملة الثانية بقرى طحا البيشة ، الضباعنة، بني قاسم، العواونة ، ننا، طنسا الملق، طحا بوش ، كفر أبوشهبة ، نزلة المشارقة ، منشأة كساب.

 

والحملة الثالثة بقرى (السلطاني، الشهيد حسن علام، بني مؤمنة، باها، اهوة ، اهناسيا الخضراء ، الزيتون، بني عدي، تزمنت الغربية،بني هارون والحملة الرابعة في قرى الملاحية البحرية هربشنت، اشمنت، جزيرة أبو صالح أطواب ،جزيرة المساعدة، افوة، قاي،بني هانى والحملة الخامسة بقرى البرانقة، جزيرة ببا،الحمام،الحرجة، انفسط، الهرم، صفط الشرقية والغربية، الميمون.

 

بينما تشمل الحملة السادسة بقرى نزلة الشريف، زاوية الناوية ، الفقاعي، بهبشين بني زايد، الشنطور، دشطوط، بدهل، ميانة ، براوة، والحملة السابعة في قرى أبو شربان، طوة ،هلية، سدس،طما فيوم،منشأة عبد الصمد، الشوبك، كوم أبوخلاد، منشأة أبو مليح ، كوم النور فيما تشمل الحملة الثامنة قرى غياضة الغربية، قمبش ، طرشوب، دلاص، الرياض، أبوصير ، الحومة، أبويط، قمن العروس، زاوية المصلوب.

 

بالإضافة إلى عقد 6 أمسيات مركز شباب قمبش، نجع العرب بأبوصالح، وحدة الهرم الصحية، مركز شباب تزمنت الشرقية، مركز شباب النويرة ، طنسا بني مالو.

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