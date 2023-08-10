أشرف صبحي يتابع منشآت المدينة الشبابية الرياضية بسيدي عبد الرحمن

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن إنشاء المدينة الشبابية الرياضية بقرية سيدي عبد الرحمن بالعلمين يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق متطلبات وتطلعات الإنسان المصري في الحصول على حياة أفضل، وما يحتاجه من مرافق وخدمات بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية.



جاء ذلك خلال تفقد وزير الشباب والرياضة، اليوم /الخميس/، المدينة الشبابية الرياضية بقرية سيدي عبد الرحمن، للوقوف على جاهزية المنشآت الشبابية والرياضية لأهل القرية.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن المدينة الشبابية الرياضية تتضمن منطقة ملاعب وحمام سباحة نصف أولمبي وصالة للأجهزة الرياضية وقاعة لألعاب الأطفال، بالإضافة إلى ملعب لكرة القدم، وملعب كرة خماسي، ومنطقة خدمات تجارية ومطاعم، ومبنيين اجتماعيين بهما صالات للألعاب القتالية، وقاعات ألعاب فردية، وغرفة إسعافات أولية.



ورافق وزير الشباب والرياضة بجولته التفقدية المهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة، والدكتور وليد رفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.