البريد: حريصون على تقديم خدمات مالية متميزة بأسعار تنافسية لجميع العملاء

كشف حاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة بالهيئة القومية للبريد، تفاصيل توقيع الهيئة اتفاقية تعاون في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكتروني مع مؤسسة البريد الأردني.

وقال الصولي في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الاتفاقية تمكننا من استقبال الحوالات البريدية من مختلف دول العالم من خلال منظومة اتحاد البريد العالمي، موضحا أن هذه الخدمة جاءت لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية رغباتهم وتوفر على العملاء في القرى جهد وعناء السفر إلى المدن لإتمام عملية تحويل واستلام الأموال.

وتابع رئيس قطاع الجودة بالهيئة القومية للبريد: من خلال هذه الاتفاقية ستتيح للمواطنين في الأردن إرسال حوالاتهم المالية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر وبأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن الهيئة تعكف دائما على تقديم خدمات مالية متميزة لجميع المصريين.

