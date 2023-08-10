رئيس المريخ البورسعيدي: أطالب اتحاد الكرة بتطبيق قواعد اللعب النظيف

حذر أحمد جوهر رئيس نادى المريخ البورسعيدي، من اختفاء الأندية الشعبية والجماهيرية تدريجياً من المسابقات، مشيرا إلى أن الأندية الشعبية هي عصب كرة القدم المصرية.

وأضاف أحمد جوهر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الكرة للجماهير، وكرة القدم اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم، موضحا أن الأندية الجماهيرية تواجه صعوبات ومشكلات كبيرة وبالتالي لاحظنا خلال السنوات الماضية هبوط الأندية الجماهيرية وصعود أندية الشركات.

وتساءل رئيس نادى المريخ البورسعيدي، أين متعة كرة القدم ولا يوجد مشجع واحد في المدرجات؟.. لافتا إلى قيمة عقود رعاية الدوري أقل من قيمته بسبب اختفاء الأندية الجماهيرية وقلة عدد المتابعين، مطالبا اتحاد الكرة بضرورة تطبيق قواعد اللعب النظيف.