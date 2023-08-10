محمد صلاح يبحث عن تعزيز رقم قياسي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ينطلق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا الجمعة، حيث يترقب عشاق الكرة من كل حدب وصوب، انطلاق المسابقة الأفضل والأقوى في العالم.

ويستهل ليفربول موسمه الجديد بمواجهة قوية خارج الديار أمام تشيلسي، حيث يبحث “الريدز” عن تعويض ليفربول عن الموسم المنقضي المخيب للآمال الذي شهد عدم التتويج بأي بطولة والفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويسعى محمد صلاح لمواصلة أدائه المميز مع ليفربول، بعد رفض عرض اتحاد جدة السعودي، حيث يركز صوب مواجهة فريقه السابق تشيلسي، لأنها مباراة ستجعله يعزز رقما قياسيا يحمله بمفرده.

ويحمل صلاح رقمًا قياسيًا مسجلًا باسمه حيث إنه أول لاعب يسجل هدفًا على الأقل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي لـ 6 مواسم متتالية.

ويبحث “مو” عن تعزيز رقمه القياسي بالتسجيل في شباك تشيلسي، ليصبح أول لاعب يسجل هدفًا على الأقل في المباراة الافتتاحية لـ “بريميرليج” في 7 مواسم متتالية.