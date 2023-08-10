لضخ عملات أجنبية.. دول الخليج تستعد لاستثمار المليارات في باكستان

تتفاوض باكستان مع دول الخليج لجلب استثمارات بمليارات الدولارات، حيث تسعى إسلام أباد للحصول على العملة الأجنبية التي تحتاجها بشدة لتحقيق الاستقرار في اقتصادها، والذي يتزامن مع تحرك الأنظمة الملكية الغنية بالنفط لتنويع اقتصاداتها.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، يجري السعوديون محادثات لشراء منجم نحاس عملاق، يتم تطويره بتكلفة 7 مليارات دولار بواسطة شركة Barrick Gold الكندية في غرب باكستان، وفقًا لأشخاص مطلعين على المشروع.

بشكل منفصل، وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة لإنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان، والتي قد تصل تكلفتها إلى 14 مليار دولار، وفقًا لإسلام أباد ومسؤولين خليجيين.

بالنسبة لدول الخليج، تمثل الصفقات التجارية التي يتم عقدها تحولًا من نظام القروض أو المنح التي قدمتها في وقت سابق إلى الدول الأفقر في المنطقة، مثل باكستان.

تعاني باكستان، وهي دولة مسلحة نوويا يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة، من أزمة اقتصادية وعدم استقرار سياسي. وتوصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في يونيو بشأن خطة إنقاذ أخرى.

يسعى جيشها القوي، الذي فرض قيودًا على الحريات السياسية في الأشهر الأخيرة، إلى تسهيل مسار الاستثمار من خلال تبسيط عملية إبرام الصفقات للمستثمرين الخليجيين، الذين اشتكوا من الروتين والتردد السياسي في الماضي.

يمكن أن يكون التعدين والبنية التحتية للطاقة والأراضي الزراعية وخصخصة الشركات الحكومية الباكستانية جزءًا من عملية البيع المخطط لها للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، والتي تتنافس بشكل متزايد على أصول الحلفاء السياسيين المتعثرين.

أنشأت إسلام أباد هذا الصيف مجلس تيسير الاستثمار الخاص، الذي يضم قائد الجيش، لتسهيل المسار البيروقراطي للاستثمار الخليجي.

قال أحسان إقبال، وزير التخطيط الباكستاني المنتهية ولايته، والذي يرأس أيضًا اللجنة التنفيذية للاستثمار الخاص: "تقع باكستان في موقع استراتيجي، عند تقاطع محركات النمو في آسيا، بين جنوب آسيا ووسط آسيا والصين والشرق الأوسط".

وزار نائب وزير التعدين ووزير الخارجية السعودي إسلام أباد هذا الشهر لإجراء محادثات حول مبادرة الاستثمار.

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم الأربعاء، إن البرلمان سيحل قبل الانتخابات التي من المحتمل أن تؤجل إلى العام المقبل. ومن المتوقع أن يؤدي تشكيل حكومة انتقالية غير سياسية في إسلام أباد في الأيام القليلة المقبلة للإشراف على الفترة حتى الانتخابات المقبلة إلى بدء الصفقات.

الجيش هو المؤسسة المهيمنة في باكستان، وهو قوة دائمة في بلد لم يكمل أي رئيس وزراء فترة ولايته. لطالما تعامل الخليج بشكل مباشر مع الجيش الباكستاني، سادس أكبر جيش في العالم، والذي قدم وحدة من القوات إلى المملكة العربية السعودية منذ عقود.

جدير بالذكر أن أول رحلة خارجية لقائد الجيش الباكستاني الحالي، الجنرال عاصم منير، كانت إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يناير.

قالت كارين يونج الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: "بالنسبة للخليج، فإن باكستان تمثل أولوية أمنية إقليمية". "لا يمكنهم إطلاقا تحمل رؤيتها تفشل".

قال إقبال، وزير التخطيط، إن باكستان تأمل في صفقات تبلغ قيمتها حوالي 25 مليار دولار، بما في ذلك الطاقة الشمسية وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدفاعية الباكستانية مفتوحة أيضًا للاستثمار، والبلاد مستعدة لتقديم أراض حكومية غير مزروعة بعقود إيجار طويلة للزراعة.

لم تضع دول الخليج أرقاما في الأسابيع الأخيرة حول المبلغ الذي قد تنفقه. في يناير من هذا العام، قال السعوديون إنهم على استعداد لاستثمار 10 مليارات دولار ، بعد زيارة قائد الجيش الباكستاني.

قال مصدق مالك، وزير البترول الباكستاني المنتهية ولايته، إن صفقة إنشاء مصفاة سعودية "قريبة للغاية". وامتنعت أرامكو السعودية، الشركة التي وصفها مسؤولون باكستانيون كشريك لها في المشروع، عن التعليق. من المحتمل أن تقع المصفاة في جوادر، الميناء الذي طورته الصين على بحر العرب، وهو محور برنامج استثمار بكين في حليفتها باكستان.

ويهدف المسؤولون من الجانبين إلى إبرام اتفاق نهائي بشأن المصفاة - التي ستكون الأكبر في البلاد - بحلول نهاية هذا العام، مع بدء البناء في أوائل عام 2024.