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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير تكنولوجيا معلومات يحذر من تطبيق: وسيلة لسرقة البيانات وبطاقات الائتمان.. فيديو

سرقة البيانات
سرقة البيانات

حذر المهندس أحمد السخاوي٫ خبير تكنولوجيا المعلومات٫ من تطبيق “سيف شات”.

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وقال المهندس أحمد السخاوي٫ خبير تكنولوجيا المعلومات٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”٫ المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”٫: “التطبيق يجمع بعض المعلومات الحساسة عن المستخدمين ويسرق بيانات هامة”.

 

وأضاف المهندس أحمد السخاوي٫ خبير تكنولوجيا المعلومات٫: “التطبيق يرى كل ما يكتبه المستخدم سواء رقم سري أو غيره من المعلومات”٫ موضحا: “هناك صلاحية تمكن التطبيق من وصوله لكل المعلومات خاصة البيانات وبطاقات الائتمان”.

 

وأشار المهندس أحمد السخاوي٫ خبير تكنولوجيا المعلومات٫: “لدينا ثقافة خاطئة حول أن أي تطبيق على المتجر يكون آمن٫ وهذه المعلومة خطأ تماما”.
 

خبير تكنولوجيا معلومات

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