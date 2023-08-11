خبير تكنولوجيا معلومات يحذر من تطبيق: وسيلة لسرقة البيانات وبطاقات الائتمان.. فيديو

حذر المهندس أحمد السخاوي٫ خبير تكنولوجيا المعلومات٫ من تطبيق “سيف شات”.

وقال المهندس أحمد السخاوي٫ خبير تكنولوجيا المعلومات٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”٫ المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”٫: “التطبيق يجمع بعض المعلومات الحساسة عن المستخدمين ويسرق بيانات هامة”.

وأضاف المهندس أحمد السخاوي٫ خبير تكنولوجيا المعلومات٫: “التطبيق يرى كل ما يكتبه المستخدم سواء رقم سري أو غيره من المعلومات”٫ موضحا: “هناك صلاحية تمكن التطبيق من وصوله لكل المعلومات خاصة البيانات وبطاقات الائتمان”.

وأشار المهندس أحمد السخاوي٫ خبير تكنولوجيا المعلومات٫: “لدينا ثقافة خاطئة حول أن أي تطبيق على المتجر يكون آمن٫ وهذه المعلومة خطأ تماما”.

