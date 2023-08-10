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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبل تعاون مختلفة .. التفاصيل الكاملة لزيارة الخطيب للأكاديمية البحرية

زيارة الخطيب للأكاديمية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، الأهلي اليوم على زيارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون بين الأهلي والأكاديمية والاستفادة من إمكاناتها وملاعبها ومنشآتها الرياضية الهائلة، والمرشحة لاستضافة معسكر الإعداد الخاص بفرق النادي المختلفة.

كان في استقبال رئيس الأهلي الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، والدكتورة نيفين الصغير عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بفرع الأكاديمية بالعلمين، والدكتور مير عبد الفتاح نائب رئيس الأكاديمية للتطوير المؤسسي والرقمنة، والدكتور علي فهمي عميد كلية الذكاء الاصطناعي.

واستمع محمود الخطيب في مستهل الزيارة إلى شرح من الدكتور إسماعيل عبد الغفار، عن التصميم الخاص بمنشآت الأكاديمية والتوسعات الجديدة الجاري تشييدها، والتي تتضمن ملعب كرة قدم، وكذلك التخصصات العلمية الواعدة التي تنوي الأكاديمية إدراجها ضمن المناهج العلمية وتدريسها للطلاب.

ثم عقد رئيس الأهلي جلسة مع رئيس الأكاديمية بحضور  نخبة من الدكاترة ورؤساء الكليات المختلفة لتبادل الرؤى وبحث أوجه التعاون المختلفة بين الأهلي والأكاديمية، وكيفية الاستفادة من خبرات الجانبين والإمكانات الهائلة المتاحة، خاصة وأن الأكاديمية إلى جانب كونها واحدة من الصروح التعليمية العريقة، فإنها أيضا تمتلك العديد من الملاعب والمنشآت الرياضية التي أسهمت على مدار تاريخها في استضافة معسكرات إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية.

وفي ختام الزيارة قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار بإهداء الكابتن محمود الخطيب درع الأكاديمية، كما أهدى الخطيب رئيس الأكاديمية درع وعلم وقميص النادي، ثم التقط كوكبة الحضور الصور التذكارية مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأكاديمية.

زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية
زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية

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